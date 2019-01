12 gennaio 2019- 10:24 Commercio: Confcommercio, 1 consumatore su 3 ha acquistato in Black Friday

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Un consumatore su tre (il 32,6% per l’esattezza) ha acquistato a novembre approfittando degli sconti del Black Friday e del Cyber Monday, iniziative che hanno visto negli ultimi anni una sempre maggiore quota di consumatori che ha effettuato acquisti, passata dal 23% del 2016 al 32,6% del 2018. Nel “venerdì nero” la spesa per la quasi totalità dei consumatori (96%) non ha superato i 300 euro; il 34,9% dei negozi è stato visitato da nuovi clienti durante queste iniziative, ma per il 57,7% delle imprese non ci sono stati incrementi di vendite; calzature, articoli sportivi e abbigliamento sono risultate le tipologie di negozi maggiormente strutturati più frequentate dai consumatori in occasione del Black Friday. Questi, in sintesi, i principali elementi che emergono da un’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio e dall’indagine “Special Black Friday 2018” realizzata in collaborazione con Format research. Per Confcommercio, la storia del Black Friday-Cyber Monday conferma che iniziative come queste, se ben congegnate, cioè comprensibili, a prezzi competitivi, con sufficienti garanzie per le famiglie consumatrici, che suscitino anche coinvolgimento diffuso, sono destinate al successo.Tuttavia, come confermato anche dai recenti dati Istat, rimane il timore, sottolinea Confcommercio, che gli sviluppi delle vendite di novembre, anche per effetto di queste iniziative commerciali, vadano a detrimento di quelle di dicembre, per i beni durevoli, e di gennaio, anche se in quest’ultimo caso l’effetto sui saldi di abbigliamento e calzature dovrebbe essere molto moderato. Negli ultimi cinque anni la stagionalità delle vendite di elettrodomestici e prodotti informatici di telefonia ha accentuato l’importanza del mese di novembre a scapito degli altri periodi dell’anno, soprattutto dicembre. Il fenomeno è determinato dal crescente gradimento di iniziative come Black Friday e Cyber Monday.