12 gennaio 2019- 10:24 Commercio: Confcommercio, 1 consumatore su 3 ha acquistato in Black Friday (2)

(AdnKronos) - Importate dagli USA ed entrate in sordina con la limitazione al commercio elettronico, sono letteralmente esplose come fenomeno commerciale in Italia nelle ultime due-tre stagioni, sia dal lato dell’offerta, con estensione della partecipazione di formati e formule di ogni tipo, sia dal lato della domanda. La quota di consumatori che ha dichiarato di aver acquistato durante le due iniziative, infatti, è passata dal 23% del 2016 al 32,6% del 2018. Al di là della frazione di soggetti che partecipa a queste iniziative -che ormai stanno diventando una specie di “saldi speciali”- va sottolineato un più ampio aspetto di gradimento potenziale che coinvolge una platea ben più ampia di consumatori. Circa venti giorni prima dell’ultimo Black Friday, quasi il 50% dei consumatori erano intenzionati a partecipare a questi “saldi speciali”. Evidentemente, tra il 15 e il 20% di persone interessate non ha poi acquistato per le più svariate ragioni, ma il potenziale di partecipazione è elevato e crescente e costituisce il principale carburante per lo sviluppo del business durante queste iniziative.Resta da capire, dal punto di vista macroeconomico, se gli acquisti a cavallo della settimana Black Friday-Cyber Monday possano considerarsi aggiuntivi, cioè portatori di nuovo e genuino valore aggiunto al sistema. Purtroppo, per cause legate alle incertezze che si riflettono sul clima di fiducia decrescente e al rallentamento della già fragile ripresa italiana, il contributo di queste importanti iniziative appare più sostituivo che aggiuntivo in termini di vendite. Infatti, quasi il 60% dei negozianti, nonostante ci sia stato un incremento di visite da parte di nuovi clienti, non registra incrementi di vendite. Solo il 9% dichiara di aver incrementato i ricavi di almeno il 20%.