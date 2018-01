COMMERCIO: CONFCOMMERCIO, IN VENETO CALANO I NEGOZI DI PROSSIMITà, VOLA L'E-COMMERCE

24 gennaio 2018- 12:11

Venezia, 24 gen. (AdnKronos) - Scendono gli esercizi di vicinato (-5,35%), sale la grande distribuzione (+10%), volano i negozi virtuali, che raggiungono il +36,49%. Le imprese al dettaglio in sede fissa sono circa 50mila e gli esercizi di vicinato continuano a rappresentare la maggioranza delle imprese di questo tipo (65%), anche se manifestano un calo, come abbiamo visto, di oltre il 5%. Aumentano invece, assieme alle grandi, anche le medie strutture di vendita (+2,79%). Per quanto riguarda la superficie di vendita (5.777.813 metri quadrati), il 47% è delle medie strutture, il 38% degli esercizi di vicinato, il 15% delle grandi strutture. È il quadro della distribuzione commerciale nella nostra regione tracciato dal Focus del Centro Studi di Confcommercio Veneto fra il 2013 e il 2016 sulla base dei dati del ministero dello Sviluppo Economico. Un’evoluzione rapida che ha cambiato i connotati alle città e variato gli equilibri del settore nell’arco di un ventennio, con un’accelerazione formidabile negli ultimi 5 anni.“Ma non è ancora finita – commenta il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon – La situazione, lo abbiamo visto, può modificarsi anche nel giro di un solo anno e, se l’e-commerce continuerà a viaggiare ai ritmi che emergono dai dati, anche la crescita delle grandi superfici di vendita sarà messa in discussione”.