COMMERCIO: CONFCOMMERCIO, IN VENETO CALANO I NEGOZI DI PROSSIMITà, VOLA L'E-COMMERCE (2)

24 gennaio 2018- 12:11

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’obiettivo ora è non subire il cambiamento, ma governarlo - prosegue Zanon - Da un lato assieme alle istituzioni, con le quali stiamo lavorando da tempo per arrivare a un sistema distributivo più equilibrato e per avviare iniziative che restituiscano ai centri urbani il ruolo di poli aggregativi vitali; dall’altro come sistema associativo, favorendo la crescita delle imprese associate anche sul piano dell’innovazione tecnologica. Tant’è che abbiamo inaugurato una sinergia con le università del Veneto e con le imprese di incubatori quali H-Farm, Unismart e T2i. Passi in avanti sono stati fatti anche sul fronte strategico delle aggregazioni, che hanno scongiurato molte chiusure e consentito alle imprese non sono di sopravvivere, ma anche di presentarsi con maggiore forza sul mercato”.I dati del Centro Studi di Confcommercio Veneto dicono infatti che le società di capitali sono in netto aumento (+7,79%), mentre diminuiscono le imprese individuali (-2,72%) e le società di persone (-7,94%). Allo stesso modo, aumentano le unità locali di vendita (+2,37%) e diminuiscono le sedi (-3,77%), segno che è in atto una razionalizzazione del settore distributivo. La stessa cosa sta avvenendo anche nel commercio all’ingrosso, che conta 21.059 imprese, realizza un +0,87% e ‘razionalizza' la rete con una diminuzione delle sedi dello 0,64% e un aumento delle unità locali del 6,95%.