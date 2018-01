COMMERCIO: CONFCOMMERCIO, IN VENETO CALANO I NEGOZI DI PROSSIMITà, VOLA L'E-COMMERCE (3)

24 gennaio 2018- 12:11

(AdnKronos) - (Adnkronos)- Nel commercio ambulante, che conta 10.798 imprese, soffrono alimentari e abbigliamento, compensati dal settore degli ‘altri articoli’, che sale di oltre il 21%. Si fanno largo su tutto le formule di vendita legate alle nuove tecnologie, che - con 3.683 imprese - realizzano un trend di crescita del 15,53%. Oltre all’impennata del commercio ‘solo via internet’, si registra il +18,08% delle imprese della distribuzione automatica. Bene anche le vendite a domicilio (+7,23%). “L’e-commerce non sostituisce il ruolo dei negozi, ma è un canale in più che integra e rafforza il loro ruolo – conclude il presidente di Confcommercio Veneto - Del resto, non riesco a immaginare un territorio dove non esistano i negozi di prossimità o il commercio ambulante. Le due cose devono camminare di pari passo, ma è chiaro che perché ciò possa avvenire è indispensabile rivedere i pesi che incidono sulla piccola e media impresa prima della tassazione di fine anno e i costi della burocrazia”.