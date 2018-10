5 ottobre 2018- 11:44 Commercio: Confcommercio, miglioramento atteso ma quadro resta debole

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Miglioramento atteso delle vendite al dettaglio ad agosto ma il quadro complessivo resta debole. Così in sintesi il commento dell’Ufficio Studi Confcommercio ai dati Istat sulle vendite al dettaglio nel mese di agosto."Andamento positivo già anticipato dall’Indicatore Consumi Confcommercio (+0,6%) e atteso dopo mesi di andamenti negativi. Il miglioramento registrato nell’ultimo mese - rileva l'Ufficio Studi- è diffuso a molti prodotti e a tutte le tipologie distributive. Complessivamente, però, i consumi restano deboli come testimoniato dalla dinamica ancora negativa nel complesso dei primi otto mesi del 2018 (-0,4% tendenziale in volume). Periodo nel quale alla crescita del commercio elettronico corrisponde una buona tenuta della grande distribuzione e un’ulteriore riduzione delle vendite presso i piccoli esercizi (-1,1%)".