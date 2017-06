COMMERCIO: CONFCOMMERCIO VENETO, SU CHIUSURE FESTIVE BENE CONFERENZA REGIONI/RPT

9 giugno 2017- 15:52

Venezia, 9 giu. (AdnKronos) - Chiusure festive dei negozi: Confcommercio Veneto esprime soddisfazione per il passo in avanti compiuto ieri a Roma nella Conferenza delle Regioni. “La condivisione della proposta di 12 chiusure obbligatorie, fino a un massimo di 18, da parte della Conferenza delle Regioni è un passaggio importante – dichiara il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon - ma proprio per questo dobbiamo impegnarci tutti insieme per portare a casa definitivamente il risultato”.Zanon, che sottolinea l’impegno degli assessori Roberto Marcato e Manuela Lazzarin, è disponibile ad "affrontare il tema anche assieme alle imprese venete della media distribuzione, se condividono la riflessione fatta da Marcello Cestaro (Gdo) qualche settimana fa". “Conosciamo i nostri colleghi, come Cestaro, e le famiglie imprenditoriali del Veneto – spiega Zanon - sappiamo quali siano, a differenza delle grandi multinazionali straniere, la radice culturale, i valori e le responsabilità verso la comunità del proprio territorio: sono le prime leve del loro successo imprenditoriale". "Dobbiamo partire da questa condivisione e da questa sensibilità sulla necessità di preservare e rilanciare con progetti condivisi tutto il patrimonio del tessuto commerciale e trovarci a lavorare insieme: non solo per rafforzare il lavoro avviato dalla Regione Veneto e dalla Conferenza delle Regioni nei confronti del Governo e del Parlamento, ma anche nei confronti della Commissione europea. Forse – conclude il presidente di Confcommercio Veneto - siamo a una svolta di questo percorso, che Confcommercio Veneto ha compiuto anche al fianco dei sindacati a garanzia della persona e della famiglia”.