7 marzo 2019- 12:50 Commercio: Confesercenti, a gennaio persi 40 mln di fatturato

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Il dato di gennaio sulle vendite del commercio al dettaglio se, da un lato, indica un 'avvio d’anno moderatamente positivo', ed infatti la variazione del fatturato rispetto a gennaio del 2018 è dell’1,3%, quella congiunturale dello 0,5%, dall’altro fa risaltare di nuovo la spaccatura fra le dinamiche relative alla grande distribuzione e ai piccoli esercizi: rispetto al gennaio 2018 stimiamo che le perdite ammontino a circa 40 milioni di euro per le piccole imprese, mentre la grande distribuzione dovrebbe aver aumentato il proprio fatturato di circa 300 milioni". Così Confesercenti commenta le stime sulle vendite al dettaglio diffuse oggi da Istat.Quest’ultima, rileva Confesercenti, "registra una variazione in valore del 2,8%, più del doppio del dato medio. All’interno del comparto, poi, va segnalato senz’altro l’exploit dei discount con una crescita del 6,2%. Per le imprese operanti su piccole superfici la situazione, invece, è agli antipodi: la variazione gennaio su gennaio, in valore, è di -0,8%, si tratta del quarto inizio d’anno negativo per i negozi, mentre si nota come la forbice tra le due tipologie distributive abbia raggiunto una dimensione veramente preoccupante, pari a 3,6 punti di differenza".