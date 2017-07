COMMERCIO: CONFESERCENTI, ESERCIZI DI VICINATO PERDONO QUOTE DI MERCATO

7 luglio 2017- 11:59

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - "Il dato di maggio sulle vendite del commercio al dettaglio continua a fotografare una situazione che non accenna a volgere al 'bello stabile'. L’anticiclone delle vendite e della spesa delle famiglie ancora non si affaccia sulla scena economica: la variazione generale in volume è infatti negativa, - 0,3%, ma soprattutto presenta il segno meno l’intero periodo che va da gennaio a maggio di quest’anno, -0,9% sempre in volume. In particolare, per quanto riguarda la tipologia di beni, soprattutto gli alimentari stanno registrando andamenti in diminuzione particolarmente significativi relativamente al volume". Ad affermarlo in una nota è l’Ufficio economico di Confesercenti commentando i dati dell'Istat.