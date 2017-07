COMMERCIO: CONFESERCENTI, ESERCIZI DI VICINATO PERDONO QUOTE DI MERCATO (2)

7 luglio 2017- 11:59

(AdnKronos) - E non si intravedono segnali di inversione di tendenza del gap tra dinamiche di vendita della grande distribuzione e delle piccole superfici: "nei primi cinque mesi -sottolinea-, la prima aumenta il valore delle vendite di 1 punto percentuale, con il buon risultato principalmente dovuto alla performance dei discount (2,7%) mentre le seconde lo riducono dello 0,7%". Si tratta di dati che, purtroppo, rileva Confesercenti, "non sorprendono: continua la costante erosione di fatturato e quote di mercato per questo format distributivo, con l’effetto di ulteriori chiusure di attività, perdita di posti di lavoro e desertificazione urbana. Mentre sul fronte dei saldi, nonostante il caldo sole estivo, la stagione è fredda dal punto di vista dei consumi: dal monitoraggio delle nostre imprese sul territorio, infatti, non arrivano segnali positivi in questa prima settimana di avvio degli sconti di fine stagione che possano far sperare in una ripresa delle vendite".