COMMERCIO: CONFESERCENTI, IN 2017 NEGOZI ONLINE +8,4% MA PICCOLI NON SFONDANO

10 febbraio 2018- 09:17

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Non solo Amazon: anche l’eCommerce italiano continua a crescere. Nel 2017 le attività che si occupano di commercio via internet sono arrivate a sfiorare quota 18mila, con un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente, cui si sommano quasi 10mila negozi offline che hanno aperto una vetrina anche sul web. Ma la vitalità dei piccoli non basta a ‘sfondare’ un mercato estremamente concentrato: i siti italiani minori del commercio online, infatti, raccolgono ancora meno del 5% del totale delle vendite via internet del nostro Paese. È quanto emerge da un’indagine condotta da Confesercenti sulla base dei dati camerali e dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano. La buona crescita durante l’anno appena concluso non è una novità per il settore, che non ha perso colpi nemmeno nella fase più acuta della crisi: dal 2012 al 2017 le imprese del commercio online sono aumentate del 72,6%, per un incremento netto di oltre 7.500 unità: in media 4 in più al giorno. La crescita ha coinvolto tutto il territorio nazionale, anche se con ritmi differenti a seconda delle macro-aree del Paese prese in considerazione. A guidare è infatti il Sud, che dal 2012 ad oggi ha visto più che raddoppiare (+116,9%) i merchant online, ed un incremento del 12,8% solo nell’ultimo anno. Nonostante la corsa del Sud, però, la regione con più imprese del commercio online rimane la Lombardia, dove si concentrano 3.226 attività, quasi un quinto del totale nazionale. Seguono Campania (con 2.204 negozi online) e Lazio (2.078).