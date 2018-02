COMMERCIO: CONFESERCENTI, IN 2017 NEGOZI ONLINE +8,4% MA PICCOLI NON SFONDANO (2)

10 febbraio 2018- 09:17

(AdnKronos) - La crescita del numero di merchant italiani, però, non ha portato ad una maggiore penetrazione dei piccoli nel mercato. Secondo i dati forniti a Confesercenti dall’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, nel 2017 gli acquisti online degli italiani sono cresciuti del 17% rispetto al 2016, superando i 23,6 miliardi di euro. Ma la torta va soprattutto ai grandi: i primi 20 merchant realizzano infatti il 71% del mercato, e i primi 250 il 95%: la coda lunga, ossia l’insieme degli operatori dopo la 250esima posizione, è composta da decine di migliaia di siti eCommerce che insieme fatturano meno di 1 miliardo di euro.“L’accelerazione degli acquisti online degli italiani – spiega Mauro Bussoni, segretario generale Confesercenti – ha attirato molti neo-imprenditori, soprattutto tra i giovani in cerca di occupazione: in media i merchant hanno 39 anni, quasi 10 in meno della media del commercio, ed il 28% ha meno di 35 anni. Purtroppo però l’eCommerce è un settore ad altissimo tasso di competizione, in cui trovare uno spazio al di fuori dei grandi marketplace come Amazon ed eBay è molto difficile".