29 novembre 2018- 18:04 Commercio: Conte, rivedere regole e riformare Wto

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Abbiamo bisogno di una riflessione globale sul commercio, di una revisione delle sue regole e di un rinnovo dei meccanismi di funzionamento dell'Organizzazione mondiale del commercio, per assicurare la creazione di un vero level playing field, in cui chi beneficia del libero commercio rispetti anche le regole su cui esso è fondato, tra cui, ad esempio il principio di tutela della proprietà intellettuale, a garanzia dell'innovazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio della sua lectio magistralis all'università di Buenos Aires. "L'alternativa - ha osservato - è cedere il passo alle spinte protezionistiche, ma in sistemi economici che rimettono a spazi così globalmente integrati, le misure protezionistiche espongono, inevitabilmente, a contromisure, innescando una spirale conflittuale in cui tutti gli attori rischiano di risultare perdenti".