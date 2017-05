COMMERCIO ESTERO: ALLEANZA COOP, CRESCONO VENDITE FORMAGGI ITALIANI IN USA (2)

9 maggio 2017- 11:27

(AdnKronos) - I dati Ice hanno evidenziato anche come in valore le importazioni di formaggi italiani, che nel 2016 hanno sfiorato i 280 milioni di euro, rappresentino un quarto di tutto l’import di formaggi a stelle e strisce (dietro l’Italia, ci sono la Francia, la cui quota è pari al 13%, e la Spagna, con il 7%) e che la popolarità della dieta mediterranea e la maggiore diffusione in termini di visibilità e immagine pubblicitaria dei formaggi italiani ha visto accrescere negli ultimi anni il consumo dei nostri formaggi autentici, in particolare nei grandi centri urbani (New York, San Francisco, Boston). "Nonostante negli Usa, a differenza del Canada, la mancanza di un accordo di libero scambio non garantisca alcuna tutela alle nostre denominazioni di qualità - ha sottolineato Fabio Perini, Presidente Alleanza delle Cooperative Agroalimentare Lombardia - nell’ultimo anno le principali Dop cooperative hanno registrato una buona crescita dell’export verso gli Stati Uniti. Il Grana Padano, per il quale il mercato americano rappresenta il secondo paese in termini di vendite all’estero, ha visto aumentare dell’8,4% rispetto al 2015 le esportazioni di forme di grana in Usa (187.622). Positiva anche la crescita del Parmigiano Reggiano che con 256.250 forme vendute negli Stati Uniti, pari al 21% di tutti i volumi esportati, ha registrato un +6% rispetto al 2015"."La produzione agroalimentare cooperativa – ha ricordato Mercuri – è già particolarmente apprezzata negli Usa, dove oltre la metà dei vini italiani commercializzati, il 52%, pari a 3,2 milioni di ettolitri, sono imbottigliati dalle nostre associate".