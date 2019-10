17 ottobre 2019- 16:46 Commercio estero: export verso Paesi arabi a 12 mld nel semestre, -1,9%

Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Nei primi sei mesi del 2019 l’Italia ha esportato verso i Paesi arabi beni e servizi per un valore di 12 miliardi di euro, in flessione dell'1,9% su base annua. Stesso calo per l'import, a quota 13 miliardi di euro, per un interscambio complessivo di 25 miliardi. Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sono i maggiori partner nell’export, rispettivamente con 2,2 e 1,6 miliardi. Seguono Tunisia (12,5% del totale), Algeria (10,9%) ed Egitto (9,5%). Il Qatar con 698 milioni, in crescita del 38,1% rispetto al 2018, rappresenta il 6% circa delle esportazioni, mentre la Giordania con 248 milioni il 2%. I macchinari (24,2%) e i metalli (12,1%) sono i prodotti italiani più esportati. Sono alcuni dei dati diffusi in occasione del Forum Italo-Arabo, tenutosi oggi a Milano. Numeri che indicano "relazioni economiche solide e ben avviate", ha detto Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia e che cresceranno ancora in vista di eventi come Expo Dubai 2020, i mondiali di calcio in Qatar 2022 e le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026. "I rapporti fra Paesi arabi e Italia si sono rafforzati", ha detto Mohamad Abdo Saeed, presidente dell'Unione delle Camere di commercio arabe, nel suo intervento. "E siamo ottimisti sulla possibilità di portare le nostre relazioni a un nuovo livello. L'Italia ha grande storia in termini industriali e una presenza globale importante. Guardiamo con interesse alla cooperazione in tutti i settori, in particolare nelle pmi. In mondo arabo lavora per un sistema che incoraggi l'imprenditorialità, soprattutto per i giovani". Tariq Hammouri, ministro dell'Industria e del Commercio della Giordania, ha lamentato che "le primavere arabe, i flussi di profughi e le interruzioni di petrolio ci hanno portato ad avere molto debito, tanto che il 45% del debito della Giordania dipende da queste condizioni". Ma, "nonostante le tensioni nel mondo arabo, abbiamo costruito relazioni strategiche con l'Italia".