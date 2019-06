3 giugno 2019- 12:08 Commercio estero: Minenna, 'scambi globali in stallo'

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - La crescita del commercio globale è in "stallo" con un "rallentamento si è distribuito uniformemente lungo tutta la catena del valore globale". E' quanto sottolinea l'economista Marcello Minenna in un'analisi pubblicata sul sito sul 'Sole 24 Ore'. "La Germania è il Paese export-oriented principalmente colpito dalla frenata dalla produzione industriale, ma anche le economie asiatiche fortemente integrate con la Cina hanno subito duramente il colpo", rileva il dirigente Consob, spiegando che arrancano settori come l'automotive, l'industria elettronica a trazione cinese, ma anche il comparto agricolo. Allargando l'analisti comunque, mettendo in prospettiva l'attuale momento di stasi con il "grande crash del 2008-2009 dove i volumi esportati arrivarono a contrarsi del 20% annuo, le difficoltà attuali appaiono come una trascurabile fluttuazione di breve periodo", osserva Minenna. "In definitiva siamo lontani per ora dal predire una recessione o una contrazione del commercio internazionale". Le serie storiche del Wto, rileva ancora, "non incorporano ancora gli effetti negativi degli ultimi provvedimenti protezionistici di Usa e Cina", inoltre "un segnale poco incoraggiante è arrivato dal Tesoro Usa con l'inclusione nell'ultimo report dell'Italia nei Paesi sotto stretta osservazione per eccessivo avanzo commerciale, insieme ai grandi accusati Cina e Germania". In questa cornice in più "dati recentissimi indicano come il livello di disoccupazione in Germania sia tornato a salire oltre il 5% dopo avere toccato i minimi a marzo". Le aspettative di una veloce uscita dall'attuale crisi, conclude Minenna, "appaiono premature mentre urge la necessità di soluzioni out of the box per rilanciare gli investimenti e la domanda domestica e ridurre simultaneamente lo squilibrio verso l'estero delle economie europee".