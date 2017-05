COMMERCIO ESTERO: SCALFAROTTO, FORTE SLANCIO EXPORT ITALIANO IN PAESI EXTRA UE (2)

17 maggio 2017- 16:10

(AdnKronos) - Per quanto riguarda i comparti produttivi italiani, tutti hanno migliorato le proprie prestazioni rispetto allo scorso anno. In particolare, i settori che hanno avuto le migliori performance di export sono stati l’agroalimentare, la chimica-farmaceutica, gli autoveicoli, il metalmeccanico e la moda."Sia i mercati maturi che quelli avanzati presentano elementi in evoluzione che potrebbero tradursi in un rallentamento degli scambi -sottolinea Scalfarotto - Alle tensioni geopolitiche si sommano le preoccupazioni circa un ritorno ai protezionismi, è vero, ma le prospettive di crescita sono notevoli e comprendono aree con differente grado di sviluppo delle produzioni e dei consumi. Si cresce al di là dell’Atlantico e nell’Estremo Oriente, e questo è incoraggiante". Ma allo stesso tempo, aggiunge, "ci obbliga a ritagliare politiche promozionali ad hoc guardando alla specificità dei vari mercati. L’ottimo lavoro che gli uffici Ice e le ambasciate italiane stanno svolgendo negli USA come in Cina dimostra la nostra capacità di mettere in campo politiche e strumenti flessibili a supporto delle imprese".