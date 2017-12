COMMERCIO: FEDERDISTRIBUZIONE, DISCIPLINARE CONCORRENZA CON OPERATORI ONLINE

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Il dato di ottobre conferma la volatilità delle vendite al dettaglio che ha caratterizzato ii trend del 2017. Dopo l’indicazione positiva di settembre arriva la doccia fredda di ottobre: un ottovolante che segnala, se ancora ce ne fosse bisogno, l’incertezza sul futuro che domina nelle famiglie italiane e ne condiziona gli acquisti, determinando questa tendenza di stop and go". Ad affermarlo in una nota è Giovanni Cobolli Gigli, il presidente di Federdistribuzione, commentando i dati Istat sul commercio al dettaglio relativi al mese di ottobre che registrano un decremento del 2,1% rispetto a ottobre 2016 nelle vendite a valore, con l’alimentare al -1,7% e il non alimentare a -2,4%. Dall’inizio dell’anno l’Istat evidenzia una variazione pari a +0,1% a valore e al -0,7% a volume."Il dato negativo di ottobre accomuna grandi e piccole superfici, senza risparmiare neanche i discount, solitamente con una dinamica positiva, e coinvolge prodotti alimentari e non alimentari - continua Cobolli Gigli - Una battuta d’arresto che incide anche sul risultato complessivo del 2017. Il dato più emblematico per descrivere la realtà dell’evoluzione delle vendite al dettaglio è infatti quello del periodo cumulato dall’inizio dell’anno: un modestissimo +0,1% a valore totalmente frutto dell’evoluzione dei prezzi, visto che il dato a volume segnala un calo del -0,7%".