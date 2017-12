COMMERCIO: FEDERDISTRIBUZIONE, DISCIPLINARE CONCORRENZA CON OPERATORI ONLINE (2)

11 dicembre 2017- 16:50

(AdnKronos) - Questa situazione, sottolinea, "è particolarmente grave perché costringe il settore del commercio ad affrontare l’attuale momento di epocale cambiamento in un clima di estrema debolezza dei consumi. Siamo infatti di fronte ad una fase nella quale occorre confrontarsi con innovazioni tecnologiche che incidono pesantemente sull’organizzazione d’impresa e il dirompente impatto delle vendite on line". In quest’ultimo caso gli operatori puri di e-commerce, aggiunge, "godono di vantaggi fiscali, su promozioni e sottocosto che determinano condizioni di concorrenza sleale nei confronti di chi agisce invece con negozi fisici. Un quadro preoccupante sul quale è necessario intervenire da parte del legislatore per ripristinare le regole di una leale concorrenza in grado di produrre vantaggi per i cittadini", conclude il Presidente di Federdistribuzione.