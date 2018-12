7 dicembre 2018- 13:03 Commercio: Federdistribuzione, si consolida trend preoccupante

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - “A ottobre si conferma la dinamica altalenante delle vendite al dettaglio. L’unica componente costantemente positiva rimane l’e-commerce, che questo mese tocca un picco a +24,4% mentre il dettaglio tradizionale continua più fragile nel suo sviluppo”. A dichiararlo è Claudio Gradara, Presidente di Federdistribuzione, commentando i dati dell'Istat sulle vendite al dettaglio.“Per il 2018 - sottolinea Gradara - si sta consolidando un trend preoccupante, con un dato complessivo che sarà vicino allo zero a valore e negativo a quantità. Un passo indietro rispetto al pur modesto +0,9% a valore del 2017, che riflette le incertezze del consumatore che ancora non ha chiarezza sul futuro e sta frenando gli acquisti e che penalizzerà ulteriormente le imprese sugli indicatori di redditività, costrette a misurarsi con strutture di costi rigidi e in aumento e vendite deboli”. “La Legge di Bilancio, attualmente in discussione e revisione, deve essere l’occasione per ridare fiducia a consumatori e imprese attraverso un programma credibile di riforme e interventi, puntando a imprimere slancio agli investimenti privati e pubblici e sviluppando una politica di sostegno per i redditi delle famiglie che sia realmente in grado di alimentare i consumi”, conclude Gradara.