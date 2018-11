5 novembre 2018- 20:10 Commercio: Hsbc, aziende italiane ottimiste per il futuro

Milano, 5 nov. (AdnKronos) - Circa il 90% delle imprese italiane è ottimista sull’andamento futuro del commercio internazionale e il 44% ha già investito in innovazione digitale per aumentare l'efficienza. Hsbc ha presentato 'Trade Navigator', la più completa analisi sul commercio internazionale che ha coinvolto 200 aziende in Italia e oltre 8.500 aziende in 34 mercati del mondo. I risultati mostrano come le aziende italiane rimangono ottimiste sulle prospettive future per il commercio, nonostante il rallentamento in atto nell'economia globale e la convinzione della maggior parte degli intervistati del crescente protezionismo da parte dei governi stranieri verso le aziende locali. "La forza e la resilienza delle imprese italiane si basano sui valori del Made in Italy che, affiancati a investimenti consistenti in tecnologia e sostenibilità, permetteranno alle aziende italiane di essere competitive e di avere successo a livello internazionale", osserva Gerd Pircher, ceo di Hsbc Italia.Secondo la ricerca Hsbc Italy Navigator, nove intervistati su dieci (87%) ritengono che la propria azienda avrà successo nell'attuale contesto commerciale internazionale e un numero leggermente inferiore (76%) si dice ottimista circa la situazione del Paese. Tra i fattori chiave più citati a sostegno dell’ottimismo delle imprese italiane, la ricerca evidenzia una sana crescita economica globale, la fiducia dei consumatori e una forte economia interna. Per contro, tra le preoccupazioni citate più frequentemente dalle aziende caratterizzate da una visione più negativa troviamo quelle legate ai dazi doganali e alla disputa Usa-Cina. La ricerca mette inoltre in luce come i primi tre mercati di riferimento per l'espansione delle imprese italiane che hanno risposto all'indagine siano Francia, Stati Uniti e Germania.