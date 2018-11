7 novembre 2018- 10:10 Commercio: Istat, a settembre vendite dettaglio -0,7% su mese, -2,8 su anno (2)

(AdnKronos) - Pur in presenza di una forte volatilità nei singoli mesi, il terzo trimestre, commenta l'Istat, del 2018 presenta nel complesso una crescita congiunturale delle vendite al dettaglio, sia in valore sia in volume; l’andamento moderatamente positivo riguarda, inoltre, sia il comparto alimentare sia quello non alimentare. Rispetto a un anno prima, tuttavia, i risultati del terzo trimestre sono negativi (-0,4%), e sintetizzano dinamiche notevolmente differenziate tra le varie tipologie distributive. A una sostanziale tenuta della grande distribuzione (+0,4%) e a una crescita sostenuta del commercio elettronico (+8,4%), si contrappone una diminuzione delle vendite realizzate dalle piccole superfici (-1,5%).