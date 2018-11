10 novembre 2018- 21:10 Commercio: M5S Milano, frasi Sala offensive, faccia bagno di umiltà

Milano, 10 nov. (AdnKronos) - "Quale è il motivo di dichiarazioni tanto colorite e offensive da parte del sindaco Sala? Ha forse timore di perdere quei pochi profitti del week end a discapito della qualità di vita dei suoi concittadini? Certo, non è una novità che il sindaco di Milano non metta la qualità della vita delle persone al primo posto nelle sue scelte". Così la capogruppo M5S Milano Patrizia Bedori interviene sulle dichiarazioni del sindaco del capoluogo lombardo che si è scagliato contro la chiusura domenicale dei negozi proposta dal governo. "Delle dichiarazioni del sindaco mi hanno sorpreso i toni offensivi, per i quali dovrebbe chiedere scusa ad Avellino e ai suoi abitanti. Ancora una volta, poi, Sala si vanta del 'modello Milano' che funziona. Vorremmo capire a cosa si riferisce: se alle problematiche sempre irrisolte delle periferie, alle migliaia di persone che sono in attesa di avere una casa o, ancora, alle pessime condizioni degli istituti scolastici milanesi", aggiunge l'esponente Cinquestelle. "Consigliamo al nostro primo cittadino un bagno di umiltà e di scendere con i piedi per terra per capire e risolvere i reali problemi della città", conclude la Bedori.