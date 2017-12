COMMERCIO: M5S VENETO, DIFENDIAMO AMBULANTI DA DIRETTIVA BOLKESTEIN

11 dicembre 2017- 15:57

Venezia, 11 dic. (AdnKronos) - “Difendiamo i commercianti ambulanti e i mercati veneti dalla Direttiva Bolkestein”. Lo chiede la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin che annuncia che sarà presente domani, martedì 12 dicembre, con il vicepresidente della Carema dei Deputati, Luigi Di Maio, e con il Goia/Gruppo organizzato indipendente ambulanti, al convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle per approfondire l'argomento. L'incontro si terrà alle 19.30 all'hotel Russott di via Orlanda a Mestre. Saranno presenti anche l'onorevole Ivan Della Valle, Giancarlo Nardozzi, presidente nazionale del Goia, e il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Cristian Sergo”.“Sto portando avanti una lunga e difficile operazione in Consiglio regionale per tutelare il commercio su area pubblica e gli ambulanti - ricorda l’esponente Pentastellata - Ho già formalizzato due Mozioni, una delle quali è stata approvata dall'Assemblea regionale veneta: il Consiglio ha ritenuto di approvare il mio provvedimento per escludere dalla Direttiva Bolkestein il commercio su area pubblica e gli ambulanti”.“Il commercio su area pubblica e gli ambulanti devono essere esclusi dalla direttiva Bolkestein – ribadisce Baldin - la scelta del legislatore italiano di attuare la Direttiva, prevedendo nella propria legislazione di recepimento una specifica applicazione della disciplina del commercio sulle aree pubbliche, rischia di esporre i mercati rionali, condotti da imprese familiari, alla speculazione delle multinazionali della grande distribuzione”.