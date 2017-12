COMMERCIO: M5S VENETO, VOGLIAMO GARANTIRE AI LAVORATORI TEMPO LIBERO PER VITA IN FAMIGLIA (2)

12 dicembre 2017- 18:23

(AdnKronos) - "Queste le principali novità -evidenziano i consiglieri regionali- gli orari devono prevedere almeno 6 chiusure festive obbligatorie su 12 festività individuate, viene stabilito un Fondo a favore delle microimprese, con uno stanziamento di 90 milioni di euro in un quinquennio da utilizzare per l’ampliamento dell’attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi. Ma anche per l’accrescimento dell’efficienza energetica”.“Il testo è ora in discussione al Senato -concludono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle- ma sappiamo che dà fastidio alle lobby della grande distribuzione. Anche in Veneto faremo la nostra parte per fare in modo che finisca questa situazione inaccettabile e che le famiglie possano trascorrere qualche giorno di serenità in più durante le Feste”.