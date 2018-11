22 novembre 2018- 16:50 Commercio: Moody's stronca Black Friday, negativo per settore in Europa (2)

(AdnKronos) - Le prospettive per il settore delle vendite al dettaglio in Europa saranno "sostenute da condizioni economiche favorevoli e da una crescita costante del Pil per la maggior parte dei paesi". Per Moody's, la crescita media annua dei ricavi e dell'ebitda sarà rispettivamente del 3,1% e del 3,2% durante i prossimi 12-18 mesi. Un dato inferiore a quello del 2017. L'Italia "resterà indietro rispetto alle altre economie europee. Prevediamo una crescita del Pil leggermente inferiore dell'1,2% nel 2018 e dell'1,3% nel 2019. Ciò limiterà la qualità del credito dei rivenditori con le attività nel Paese", e cita Carrefour e Esselunga.