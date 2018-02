COMMERCIO: UNC, CONSUMO ANCORA AL PALO MA DA 2007 +4,6% IN GDO

7 febbraio 2018- 11:22

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "I dati di oggi ci dicono che i consumi sono ancora al palo. Siamo ancora ad una crescita dello zero virgola, decisamente troppo poco. Desta poi molta preoccupazione che nel mese di dicembre, che include le spese natalizie, le vendite siano addirittura calate rispetto a novembre, sia le alimentari (-0,2%) che le non alimentari (-0,3%), sia in valore che in volume". Ad affermarlo in una nota è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati dell'Istat.L'associazione di consumatori ha poi confrontato le vendite medie del 2017 con quelle del 2007, ossia con i valori precrisi. In 10 anni le vendite sono diminuite del 6,3%. Solo il settore alimentare ha retto, segnando un +0,6%, a fronte di una riduzione del 9,9% di quello non alimentare. "Il dato positivo è che, rispetto ai valori precrisi, la grande distribuzione ha recuperato le vendite perse durante la crisi, registrando un +4,6%, +8,7% per gli alimentari. Ancora sotto, invece, quelle non alimentari, -0,6%. Per i piccoli negozi, invece, è crisi totale: -14,2% le vendite complessive, -15,6% quelle alimentari, -13,8% le non alimentari" conclude Dona.