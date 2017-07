COMMERCIO: UNIVENDITA APPRODA SU FACEBOOK, TWITTER E LINKEDIN

18 luglio 2017- 09:38

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - La vendita diretta diventa social. Univendita, l’associazione italiana che raccoglie le eccellenze della vendita diretta, approda al mondo social. Facebook, Twitter e LinkedIn le piazze virtuali scelte per una presenza istituzionale, al fianco dei venditori e dei consumatori. "È ormai innegabile l’importanza che il mondo dei social network ha assunto. E il ruolo che hanno nella vita quotidiana coincide con la nostra necessità di rapportarci in modo diretto con le persone, per far comprendere il significato della vendita diretta e le opportunità che questo settore è in grado di offrire", premette il presidente di Univendita Ciro Sinatra. Sono del resto grandi i numeri. Facebook, per esempio, con il 35,5% è la seconda fonte utilizzata dagli italiani per informarsi (50esimo Rapporto Censis), meno dei telegiornali, ma più delle radio. La piattaforma di Zuckerberg, che ha da poco festeggiato i 2 miliardi di utenti nel mondo, ha oltre 30 milioni di profili attivi nel nostro Paese, con 21 milioni di persone che si connettono ogni giorno. Inseriti tra i primi sei social nazionali, Twitter e LinkedIn insieme richiamano invece circa 15 milioni di utenti.