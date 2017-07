COMMERCIO: UNIVENDITA APPRODA SU FACEBOOK, TWITTER E LINKEDIN (2)

18 luglio 2017- 09:38

(AdnKronos) - "Parliamo di tre canali che permetteranno a Univendita di presentarsi come associazione e di presentare la vendita diretta in tutti i suoi aspetti", osserva Sinatra. "Tre piazze virtuali dove potersi relazionare. La vendita diretta ha alla base il vecchio, quanto sano, rapporto diretto tra il venditore e il consumatore. Il toccare con mano i prodotti e vederli alla prova, ma soprattutto guardare negli occhi chi ce li sta presentando sono tutti elementi che hanno, ancora oggi nonostante l’e-commerce, un valore aggiunto e che pongono al centro la qualità del prodotto e l’importanza della relazione". Alle spalle di Univendita ci sono oltre 156mila venditori a domicilio e circa 4 milioni 300mila clienti. "Davanti a questi numeri, sviluppare un rapporto sempre più stretto con i propri interlocutori, mettendo a frutto tutti gli strumenti che la moderna era della comunicazione social mette a disposizione, è diventato molto importante per la nostra associazione", sottolinea Sinatra. "La vendita diretta è un settore in costante crescita e alla costante ricerca di nuovi professionisti. Le aziende che fanno riferimento a Univendita offrono opportunità professionali con l’obiettivo di ampliare il numero dei propri clienti ed essere ancora più vicini alle famiglie italiane".