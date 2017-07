COMMERCIO: UNIVENDITA APPRODA SU FACEBOOK, TWITTER E LINKEDIN (3)

18 luglio 2017- 09:38

(AdnKronos) - Due le principali linee di comunicazione. Innanzitutto, "ci poniamo a garanzia e tutela dei consumatori. Le aziende di Univendita fanno del rispetto del consumatore il proprio punto di forza. Contro eventuali raggiri, applichiamo un rigoroso codice etico che definisce le regole per lo svolgimento di attività sostenibili nell’ambito della vendita a domicilio. Il nostro impegno è in favore dei venditori che operano con professionalità e senso di responsabilità e per informare i consumatori sui loro diritti". In secondo luogo, prosegue Sinatra, "comunicare le molte opportunità di lavoro che questo settore offre, sia al giovane come a chi è più avanti con l’età. Lavorare nella vendita diretta è una scelta professionale per un’attività flessibile che può essere svolta sia a tempo pieno sia part-time. Un solo dato: per il 2017 sono oltre 15.000 le posizioni aperte".