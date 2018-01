COMMERCIO: USB, BLUFF M5S SU LAVORO FESTIVO, SERVE CORAGGIO

14 gennaio 2018- 11:02

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "Nel 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoro festivo non può essere un obbligo, tuttavia il M5S continua a propagandare una proposta di legge, presentata ad inizio legislatura a prima firma di Michele Dell'Orco, che non migliora affatto le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio. L'unico provvedimento davvero efficace sarebbe il dietro front sulle liberalizzazioni". A sostenerlo è l'Usb in una nota. “Neanche in campagna elettorale si riesce ad affrontare questo tema, che riguarda la vita di 3 milioni di lavoratori, con correttezza. La proposta di legge passata alla Camera ed arenata in Senato, non sposta di una virgola lo strapotere tutto in mano alle multinazionali del commercio, ma sembra più un'operazione di propaganda”, dichiara Francesco Iacovone, dell’USB Lavoro Privato.