COMMERCIO: USB, BLUFF M5S SU LAVORO FESTIVO, SERVE CORAGGIO (2)

14 gennaio 2018- 11:02

(AdnKronos) - “Anche le parole dello stesso Dell'Orco sul Blog dei 5 stelle fanno trasparire che i lavoratori non sono i depositari di un provvedimento che lascia inalterate le liberalizzazioni e riduce soltanto da 12 a 6 le giornate di lavoro festivo, lasciando in piedi l'impianto del lavoro domenicale. Ma la Cassazione -prosegue il sindacalista- ha già sancito il principio della facoltatività del lavoro festivo, di tutte le 12 giornate rosse da calendario, mentre il testo è zeppo di aiuti alle imprese. Una legge liberista che aiuta gli imprenditori e mortifica ancora una volta i lavoratori”. “Il vero ed unico provvedimento che migliorerebbe la vita di chi lavora nel settore e smaschererebbe il bluff di Monti è un netto dietro front sulle liberalizzazioni che non hanno, come promesso, né aumentato l'occupazione né tanto meno spinto gli acquisti. Sicuramente un tema da campagna elettorale, ma un tema da trattare con coraggio.”, conclude Iacovone.