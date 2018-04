23 aprile 2018- 11:38 Commercio: Venezia, è nata l'associazione veneta degli ambulanti della spiaggia (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ci sono nuove esigenze, nuove norme (vedi quello che sta per succedere con la Bolkestein) – spiega il neo presidente – e per affrontarle c’è la necessità di fare fronte comune. Questo ci permetterà di avere una unità d’intenti, soprattutto su problematiche di grande rilievo, oltre che un unico soggetto che si rapporterà con le istituzioni. A proposito di queste ultime – conclude Marchetto – c’è da dire che anche da parte loro c’era l’esigenza di avere un unico interlocutore”.“Quello che è stato fatto con la costituzione del Caid – commenta il presidente di Confcommercio, Angelo Faloppa – è un passo importante per la categoria: significa dare maggiore forza a questo settore che, suddiviso in tanti piccoli imprenditori, rischiava di non avere la forza sufficiente per affrontare determinate problematiche”. “Come associazione siamo sempre stati vicini ai “carrettini” – continua il delegato comunale, Alberto Teso – appoggiandoli nelle loro tematiche: questa nuova associazione darà loro sicuramente ancora più forza. Buon lavoro al neo presidente Zanchetto, che da tempo si impegna per questa categoria”.