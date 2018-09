17 settembre 2018- 19:09 CommunityDay di Whirlpool vicino al territorio

Osimo, 17 set. (AdnKronos) - Vicinanza al territorio e a quelle realtà che si trovano in prima linea nell'assistenza a chi ne ha necessità. La valenza sociale del progetto #WhirlpoolCommunityDay si calibra così anche sulle esigenze delle singole comunità. La presentazione dell'iniziativa promossa dalla Corporate Internazionale, avvenuta nelle Marche, accende così i riflettori sul mondo associazionistico del territorio e sul proprio legame con l’imprenditoria responsabile."Confido che questo progetto – ha detto Rossano Bartoli, Segretario Generale della Lega del Filo D'Oro nella cui sede oggi è stata illustrata l'iniziativa – sarà un'ottima occasione di conoscenza e di scambio per tutti oltre che di sensibilizzazione sulla condizione delle persone sordocieche. La collaborazione pubblico e privato è decisiva per la crescita delle nostre comunità e lo è ancora di più quando il mondo delle imprese incontra le realtà sociali che le circondano”. Le altre due organizzazioni che hanno aderito a #WhirlpoolCommunityDay nelle Marche sono la Comunità La Buona Novella, nata nel 1991 come centro di recupero studi per persone disabili uscite dagli istituti per cercare nuovi modelli di vita mentre attualmente è una Rsa per disabili convenzionata e accreditata con la Regione Marche ed accoglie persone con problematiche fisiche e sensoriali; l’associazione Casa Madonna della Rosa, operante nel territorio, è promotrice di una cultura dell’attenzione agli individue più svantaggiati e si rivolge in particolar modo al mondo del disagio psichico. Le organizzazioni no profit italiane coinvolte da #WhirlpoolCommunityDay sono nel complesso 12 (comprese le tre nelle Marche). Le restanti si trovano nell’area di Milano e Varese: l’ Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Non Solo Pane Onlus, la Cooperativa Sociale Centro Gulliver, la Fondazione Renato Piatti Onlus, l’Associazione La Strada, La Rotonda di Baranzate, Banco Alimentare Lombardia, la Fondazione Mission Bambini, la Fondazione AVSI, ATLHA e la Cooperative Bee.4 altre menti che opera presso la Casa di Reclusione di Bollate.