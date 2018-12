31 dicembre 2018- 14:02 Como: allarme Coldiretti, capre e pecore intrappolate nei boschi in fiamme

Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Capre e pecore intrappolate dal fuoco che sta interessando il comasco, nelle zone a pascolo circondate dai boschi in fiamme da Vercana all’Alto Lago, decine di ettari di bosco perduti, case e strutture raggiunte dalle fiamme. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti di Como e Lecco che sta raccogliendo numerose segnalazioni dai territori interessati dall’incendio divampato sul monte Berlinghera."Nella zona -spiega la Coldiretti Lombardia- si alleva anche la Capra di Livo, una razza a rischio estinzione, che sopravvive nel Lario Occidentale grazie all'azione delle imprese agricole che operano spesso anche in condizioni difficili, nelle aree montane più impervie". Gli allevatori, alcuni dei quali impegnati dalle prime ore nelle operazioni per arginare l’avanzata dell’incendio, temono per i propri animali al pascolo. "Alcune aree interne sono tuttora isolate -conclude la Coldiretti Lombardia- e le fiamme ancora attive non consentono al momento di quantificare con precisione danni e perdite". I tecnici della Coldiretti Como continueranno a monitorare l’evolversi della situazione nelle prossime ore.