COMO: ATS INSUBRIA, NO RISCHI PER CITTADINI A BULGAROGRASSO

8 febbraio 2018- 15:45

Milano, 8 feb. (AdnKronos) - "Al momento, le rilevazioni effettuate da Arpa, già ieri e in continuo aggiornamento, non hanno evidenziato presenza di rischi per la salute dei cittadini". Così Ats Insubria dopo l'incidente avvenuto ieri nell'azienda per il trattamento dei rifiuti Ecosfera di Bulgarograsso. "Le persone che desiderassero ulteriori informazioni possono rivolgersi al proprio Comune che riceve indicazioni dalla Prefettura, che ha coordinato gli interventi", aggiunge. Ats Insubria, ad ogni modo, prosegue con il monitoraggio della situazione.