27 ottobre 2018- 16:42 Como: blitz antidroga lungo il lago, tre pusher arrestati

Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Maxi operazione antidroga lungo le sponde del lago di Como: tre uomini sono stati arrestati, la scorsa notte, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di tre cittadini serbi di 22, 29 e 38 anni, sorpresi in possesso di 32 dosi di cocainaAd eseguire l'arresto, i carabinieri del comando provinciale di Como, impegnati in una serie di controlli straordinari volti alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e dello spaccio nel territorio della compagnia di Menaggio, che comprende la sponda comasca del medio e dell'alto specchio lariano, la sponda italiana del lago di Porlezza e le relative valli ascendenti.Oltre 13 le pattuglie schierate, in collaborazione con i carabinieri di Cantù e del nucleo di Campione d’Italia, che hanno sottoposto a controllo oltre 130 persone e relativi autoveicoli. A finire in manette i tre uomini, intercettati nel comune di Domaso a bordo di una autovettura e arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio perché trovati in possesso di 32 dosi già confezionate di cocaina, pari a oltre 17 grammi di sostanza stupefacente. Le immediate operazioni di perquisizione hanno consentito ai militari di rinvenire anche più di 1.700 euro in contanti, probabile provento di attività delittuose.