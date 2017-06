COMO: DUE LATITANTI ARRESTATI AL CONFINE CON LA SVIZZERA

10 giugno 2017- 16:42

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - Due uomini di 35 e 39 anni, il primo originario di Catania, l'altro di origine marocchina, latitanti, sono stati arrestati ieri al confine tra l'Italia e la Svizzera. L'operazione è stata condotta nell'ambito della cooperazione bilaterale tra polizia di Stato ed autorità elvetiche. I due, spiegano gli investigatori, "sono stati trasferiti dalla Svizzera all'Italia" e, "come di consueto, le procedure si sono svolte presso gli uffici della polizia di frontiera di Ponte Chiasso". Il primo caso riguarda un 35enne gravato da ordine di carcerazione emesso nell'ottobre 2010 dalla procura distrettuale di Catania per l'espiazione della reclusione pari a 8 anni, 4 mesi e 27 giorni: "Il tutto - fa sapere la polizia - per un cumulo di pene derivanti da svariate condanne per spaccio di stupefacenti, evasione, furto aggravato e rapina". L'uomo "si trovava in carcere in Svizzera per reati inerenti gli stupefacenti e data la sua pericolosità la Confederazione aveva anche emanato l'espulsione dal territorio consegnandolo quindi alla polizia italiana in riammissione ordinaria".