COMO: DUE LATITANTI ARRESTATI AL CONFINE CON LA SVIZZERA (2)

10 giugno 2017- 16:42

(AdnKronos) - Il secondo arresto è stato eseguito nei confronti di un 39enne di origine marocchina, gravato da ordine di carcerazione emesso dalla procura di Rimini nel marzo 2014 per l'espiazione di 9 anni e 17 giorni di reclusione per un cumulo di condanne per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, rapina, false dichiarazioni sull'identità personale e violazione delle norme sull'immigrazione. In tal caso, "la consegna alla polizia italiana è avvenuta tramite procedura di estradizione".Fotosegnalati e notificati i provvedimenti restrittivi, al termine degli adempimenti la polizia di frontiera ha trasferito i due latitanti alla locale casa circondariale.