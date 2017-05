COMO: è AI DOMICILIARI MA VA A FARE SHOPPING CON LA FIDANZATA, ARRESTATO

6 maggio 2017- 16:07

Milano, 6 mag. (AdnKronos) - Doveva scontare i domiciliari, ma è stato sorpreso in centro a fare shopping insieme alla fidanzata. Per questo un 44enne è stato arrestato ieri a Menaggio, località sul lago di Como.Erano da poco passate le 13.30 quando i carabinieri dell’aliquota radiomobile del dipendente nucleo operativo e radiomobile hanno notato l'uomo in giro per la città in compagnia della convivente, anche lei sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. A quel punto sono intervenuti arrestando lui e denunciando a piede libero lei. Entrambi dovranno rispondere del reato di evasione dagli arresti domiciliari.