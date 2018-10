13 ottobre 2018- 15:19 Como: era accusata di traffico internazionale di droga, arrestata

Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Era stata arrestata nel 2016 all'aeroporto della Malpensa con 4 chili e mezzo di droga nel bagaglio, ma per una serie di circostanze non aveva mai scontato la pena in carcere. Ieri, i carabinieri di Cantù hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Busto Arsizio lo scorso 11 ottobre e la donna è finita dietro le sbarre. E' accaduto nel comasco a una 33enne originaria della Repubblica Domenicana. Il blitz è avvenuto nella serata di ieri in una comunità educativa nel comune di Brunate, dove i militari, a seguito di una accurata localizzazione, l’hanno rintracciata. La donna, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante del traffico internazionale, dovrà scontare una pena di 7 anni, 11 mesi e 3 giorni di reclusione.