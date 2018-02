COMO: ESPLOSIONE IN AZIENDA RIFIUTI, MONITORATO 'RISCHIO CHIMICO'

7 febbraio 2018- 15:18

Milano, 7 feb. (AdnKronos) - Esplosione in un'azienda di trasformazione dei rifiuti nel comasco, a Bulgarograsso. Sarebbero, per ora, coinvolti un numero imprecisato di dipendenti della ditta ma, riferisce l'Areu, al momento sarebbero solo codici verdi. Prudenzialmente, è stata attivata una 'Unità di decontaminazione' per il rischio chimico, in attesa del riscontro dei vigili del fuoco, spiega sempre il 118.