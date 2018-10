25 ottobre 2018- 13:51 Como: fermati per controllo risultano autori di furti in villa

Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Li hanno fermati per un normale controllo stradale e hanno scoperto che si trattava di tre pregiudicati, ritenuti autori di svariati furti in villa. E' accaduto ieri nel comasco.Intorno alle 12.30, una pattuglia della polizia stradale di Como ha fermato un'auto con a bordo i tre uomini, un 42enne di origine serba e due uomini di origine kosovara di 57 e 58 anni, nei pressi dello svincolo autostradale di Fino Mornasco; dal controllo della targa, gli agenti hanno scoperto che l'auto era stata utilizzata per effettuare alcuni furti. Così hanno deciso di approfondire i controlli, accompagnando i tre negli uffici della sezione della polizia stradale. Dalle verifiche effettuate, i tre sono risultati tutti pluripregiudicati per reati contro il patrimonio; a carico di uno di loro, inoltre, è risultato un decreto di espulsione emesso dalla questura di Milano, mentre per un altro componente sono emersi diversi reati tra i quali violenza in famiglia e violenza sessuale.