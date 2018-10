25 ottobre 2018- 13:51 Como: fermati per controllo risultano autori di furti in villa (2)

(AdnKronos) - I tre sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione di Como che ha disposto l'allontanamento del 57enne, per far rientro nello Stato che aveva emesso il permesso di soggiorno a lui intestato; per gli altri due è stato disposto l'accompagnamento al centro di permanenza per rimpatri di Torino. Gli investigatori ritengono che i tre possano essere gli autori di svariati furti nelle abitazioni o di truffe agli anziani nella provincia di Como e in quelle limitrofe.