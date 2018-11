5 novembre 2018- 08:21 Como: Gdf arresta trafficante cocaina al Valico di Brogeda

Milano, 5 nov. (AdnKronos) - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, nel corso dei quotidiani controlli al valico di Como-Brogeda in ingresso nel territorio italiano, hanno scoperto e sequestrato, a bordo di una Bmw, 3 panetti di cocaina. A destare sospetti è stato l’atteggiamento di un disoccupato quarantenne, di nazionalità macedone e residente in Macedonia, che aveva dichiarato di rientrare dall’Olanda per dirigersi in Albania. Nascosto nel parafanghi anteriore sinistro, e scoperto da Arc, un nuovo arrivo tra i cani antidroga della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, un doppiofondo con tracce di sostanza stupefacente. Sul lato destro un ulteriore doppiofondo con tre panetti di cocaina da un chilo ciascuno. Il trafficante è stato arrestato e accompagnato al carcere del Bassone (Como) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza stupefacente, due telefoni cellulari, la Bmw serie 7 ed altri oggetti utili allo sviluppo delle indagini, sono stati sottoposti a sequestro.