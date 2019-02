6 febbraio 2019- 20:37 Como: giocano alle slot poi rapinano la sala, due giovani arrestati

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Hanno giocato alle slot machine per tutto il pomeriggio e quando la sala stava per chiudere hanno bloccato un addetto sotto la minaccia di un'arma e si sono fatti consegnare l'incasso di 4mila euro circa, quindi si sono dati alla fuga. E' accaduto a Como a due ragazzi di 24 anni, di origini marocchine, con cittadinanza italiana, che sono stati poi rintracciati e arrestati. A condurre l'operazione gli uomini della squadra volante e della squadra mobile di Como. Dopo aver raccolto la denuncia dell'addetto del punto Snai dov'era avvenuto il fatto, lo scorso 2 gennaio, gli agenti hanno esaminato le immagini del sistema di video-sorveglianza del locale. Alcuni dei frame sono stati quindi distribuiti ai vari uffici, tra cui la squadra volante e il settore polizia di frontiera di Ponte Chiasso. E proprio gli agenti della volante hanno riconosciuto uno dei due, perché era stato arrestato ai primi di dicembre dello scorso anno per un furto di generi alimentari in un supermercato. Ulteriori accertamenti sulle banche dati in uso alle forze di polizia hanno permesso di risalire all'identità di alcuni soggetti che il giovane frequentava. E tra questi è stato identificato anche il complice. Il quadro probatorio raccolto è stato ritenuto sufficiente dal gip che, su richiesta della locale procura, lo scorso 23 gennaio ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. Le prime ricerche hanno dato esito negativo e gli investigatori hanno ipotizzato che i due avessero abbandonato il territorio italiano. Così è stata inviata una comunicazione alla banca dati interforze e si è scoperto che il primo si trovava agli arresti, in Germania, per una rapina; il secondo invece è stato bloccato dagli agenti della polizia di frontiera terrestre di Ponte Chiasso, lo scorso 27 gennaio, mentre tentava di fare ingresso in territorio italiano. Anche per lui sono scattate le manette.