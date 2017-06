COMO: IN 3 MALMENANO GIOVANE CHE AVEVA DIFESO AMICA DA AVANCES, DENUNCIATI (2)

(AdnKronos) - Nel corso della serata, uno dei tre ha cominciato a rivolgere diverse avances alla ragazza, senza successo. Vista la sua insistenza, ha quindi deciso di intervenire in soccorso dell'amica, sedendosi vicino a lei, ma a quel punto il corteggiatore lo ha afferrato per il collo e lo ha trascinato fuori dal locale dove lo ha picchiato, con l’aiuto del connazionale giunto a dargli manforte. Alcuni avventori sono intervenuti sedando la lite; subito dopo, però, i due, aiutati anche dal kosovaro, hanno ricominciato a malmenare la vittima, scatenandosi come furie. Hanno sbattuto il giovane a terra, quindi gli hanno sferrato calci e pugni al volto e al torace, fino a quando sono intervenuti i carabinieri, allertati dai clienti del locale. Il giovane è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Menaggio. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per lesione personale aggravata.