COMO: MARONI CONSEGNERà A SINDACO PROPOSTE PER FUTURA BIGLIETTERIA NAVIGAZIONE

14 luglio 2017- 10:45

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni consegnerà nei prossimi giorni al sindaco di Como Mario Landriscina "tutte le proposte per la futura destinazione della biglietteria della navigazione pervenute, in modo tale ricevere anche il parere della nuova amministrazione di Como". Nel frattempo, "saranno eseguite le operazioni programmate di manutenzione della piattaforma, indispensabili per ripristinarne l'agibilità". Lo afferma lo stesso Maroni, che ha ricevuto moltissime proposte per il futuro del lungolago. "Sono molto soddisfatto - dice - per le proposte, tutte interessanti e molte inattese: a ciascuna delle quali ho risposto personalmente. E' una bella dimostrazione dell'affetto che i cittadini di Como hanno per il proprio lungolago e della voglia di essere attivamente partecipi nelle scelte di questo progetto cosi' complesso. Abbiamo ricevuto proposte da giovani e da meno giovani, da comaschi e da abitanti della provincia che frequentano il lungolago, da 'semplici' cittadini e anche da titolari di importanti aziende del settore turistico, così come da tecnici professionisti qualificati". Il sondaggio resta aperto senza scadenza. "Le proposte piu' votate restano quelle della piattaforma panoramica e dell'ufficio informazioni turistiche. Ne abbiamo pero' ricevute altre, molto curiose ed interessanti. Tra queste voglio citare il 'pit stop mamme', il museo multimediale dedicato al Lago di Como, il punto vendita di prodotti comaschi, l'ufficio informazione sui musei cittadini, il punto di ristoro per ciclo viaggiatori". E ancora, il palcoscenico per spettacoli pubblici, l'installazione di un destination brand dedicato al Lago di Como, l'allestimento con totem multimediali, l'installazione con giochi d'acqua e di luce. Non mancano, infine, ragionate proposte sulla opportunità di ricollocare in quella sede la biglietteria della navigazione per rimuovere le strutture provvisorie.