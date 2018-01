COMO: OPERAZIONE GDF SU FALLIMENTO CALCIO COMO 1907

9 gennaio 2018- 08:42

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - E’ in corso da questa mattina, nell’ambito di una complessa ed articolata indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Como, una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como nell’ambito delle indagini riferite al fallimento della società sportiva Calcio Como 1907. Sono in corso di esecuzione ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni. I dettagli, si legge in una nota, verranno diffusi dalla Procura della Repubblica di Como nel corso della mattinata.