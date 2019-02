25 febbraio 2019- 20:58 Como: picchia e minaccia la compagna, arrestato

Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Da tempo picchiava e minacciava la sua compagna, non fermandosi neanche davanti ai figli piccoli. Fino a quando lei ha deciso di rivolgersi alla polizia, che lo ha arrestato. E' accaduto a Como, lo scorso venerdì a un 32enne residente in città.La donna si era rivolta alla polizia già lo scorso 30 ottobre, perché ripetutamente minacciata e picchiata dal compagno. Agli agenti aveva raccontato di aver conosciuto il compagno nel 2016 e di aver iniziato a convivere nel 2017. Insieme a loro vivevano anche i due figli di lei, nati da una precedente relazione, un ragazzo maggiorenne e un bambino di 12 anni. Dopo un primo periodo felice, erano cominciate le scenate di gelosia, accompagnate a offese e umiliazioni. Poi si sono aggiunte minacce e percosse, anche davanti ai figli. Nel frattempo la coppia ha avuto una bambina, ma qualche mese dopo la nascita lui aveva riprso a tormentarla. Fino a quando lei ha deciso di mettere fine a quel rapporto. Alla notizia, l'uomo ha scatenato contro di lei la sua ira, minacciandola e perseguitandola ossessivamente. Gli investigatori, su disposizione del pm titolare delle indagini, hanno ascoltato diversi testimoni e raccolto numerose informazioni, inclusi i messaggi sul cellulare della vittima. E lo scorso novembre, il gip di Como, su richiesta della locale procura, ha emesso, per il 32enne, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima. Malgrado questo, però, ha continuato a perseguitarla e a seguirla anche sul posto di lavoro. E a quel punto, sulla base delle segnalazioni effettuate dalla squadra mobile, il pm ha chiesto l’aggravamento della misura al gip, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. L'uomo è stato boccato e trasferito al Bassone.